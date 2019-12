Il suo nome ha cominciato a circolare tra i seguaci della scena hip hop italiana una quindicina di anni fa, quando lui aveva appena 16 anni e si era appena aggiudicato un'edizione del Tecniche Perfette - il concorso di freestyle, tra i più importanti per gli appassionati del genere - in un testa a testa contro Ensi. Mondo Marcio di cose ne ha fatte parecchie, in questi quindi anni: album (sette, in totale), mixtape, EP, tour, collaborazioni. Oggi, nel giorno del suo compleanno (il rapper milanese compie 33 anni), vi proponiamo dieci duetti - alcuni virtuali - che meritano di essere ascoltati.