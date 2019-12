Bette Midler, una donna da classifica

In tutta la sua carriera di cantante e attrice non si può certo dire che Bette Midler sia rimasta a bocca asciutta in fatto di premi. Con tre Grammy, quattro Golden Globes, tre Emmy, due Tony Awards e con il suo nome - unica artista femminile oltre a Barbra Streisand - inciso nella classifica Billboard almeno una volta per ogni decennio, quattro dischi d’oro, tre di platino e tre album triplo platino, se a The Divine Miss M sono rimasti ancora degli sfizi da togliersi di certo non sono i riconoscimenti ufficiali. Nata alle Hawaii, dopo una gavetta poco convenzionale tra locali gay e fabbriche di conserve, Bette Midler è entrata nel cuore di milioni di fan non solo negli Stati a stelle e strisce. Alla nostra Miss che oggi compie 74 anni auguriamo buon compleanno con l’abito elegante e un calice di champagne, ricordando alcune delle sue canzoni più amate.