I 91 anni di Burt Bacharach: 10 canzoni memorabili con Dionne Warwick

91 anni di una leggenda: uno dei più grandi autori di sempre della musica contemporanea compie gli anni oggi, 12 maggio, e il suo nome è Burt Bacharach.

Bacharach è nato nel 1928 a Kansas City. Ha inizato la sua attività musicale prima della grande guerra, suonando anche in diverse jazz band. Dopo un periodo nell’esercito, inizia la sua carriera di compositore di canzoni: il primo hit è del 1957, ed è "The story of my life", interpretata da Marty Robbins; è co-firmato (come buona parte della sua produzione) da Hal David, che ne scrive le parole.

Da qui in poi Bacharach inanella un successo dietro l’altro, da "Magic Moments" (cantata da Perry Como nel 1958) fino a trovare la voce perfetta per le sue canzoni: Dionne Warwick. Per lei firma i suoi brani più noti negli anni ’60 (Tra questi "Anyone who had a heart", "Walk on by", "I Say a little prayer" e "Do you know the way to San Jose?").

Festeggiamo Burt Bacharach con queste 10 collaborazioni del duo: