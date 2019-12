A favore di quanto non dovessero conoscere Alan Parsons proponiamo una biografia, per sommi capi. Nasce a Londra il 20 dicembre 1948, nella seconda metà degli anni sessanta – all’età di 19 anni – inizia a lavorare come tecnico del suono negli arcinoti Abbey Road Studios della capitale inglese. Ha la ventura (e la bravura) di partecipare ai lavori su album che hanno segnato la storia del rock quali “Abbey road” e “Let it be” dei Beatles, “The dark side of the moon” e “Atom heart mother” dei Pink Floyd. Ha inoltre prodotto, nel 1976, “Year of the cat” di Al Stewart. Queste sono le medaglie più prestigiose che ha appuntate sul petto in qualità di tecnico del suono e produttore. Ma la carriera di successo di Alan Parsons non finisce qui. Nel 1975 assieme a Eric Woolfson fonda l’Alan Parsons Project che, ad oggi, ha pubblicato undici album di studio. Oggi Alan compie 70 anni, qui ricordiamo i maggiori successi del suo ‘progetto’.