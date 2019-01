Il 23 gennaio del 1986 si è tenuta la prima serata di gala per la cerimonia di ammissione alla Rock’n’Roll Hall of Fame.

La Rock and Roll Hall of Fame, che si trova a Cleveland, in Ohio, USA, certifica e archivia la storia degli artisti rock più noti e più influenti, ma anche quella di produttori, tecnici del suono, discografici, e altri professionisti che hanno esercitato un impatto duraturo sulla storia del rock. E’ stato Ahmet Ertegun, allora a capo della Atlantic, a fondare la Rock’n’Roll Hall of Fame, il 20 aprile del 1983. La sede permanente di Cleveland è stata istituita nel 1986. E da quell’anno, ogni anno una speciale commissione decide quali sono gli artisti meritevoli di essere “inducted” – cioè “ammessi” – a questo club esclusivo.

Nelle prossime pagine scoprirete quali sono stati gli artisti “inducted” nella Rock’n’Roll Hall of Fame alla prima edizione della cerimonia. A rappresentarli, abbiamo scelto per ognuno di loro la canzone più vista su Youtube al momento della compilazione di questa notizia.