Chi se lo ricorda, se lo ricorda per l’immagine potente – fisicamente corpulento, sempre vestito con ampi caftani – e per la voce soave, che gli ha regalato molti successi da solista. Nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 25 gennaio 2015 - noi vogliamo ricordarlo anche per quello che è stato agli inizi: il cantante di un gruppo dal nome difficile – “Aphrodite’s Child” – ma che nella sua relativamente breve esistenza ha messo in fila successi planetari. Nelle pagine che seguono, riascolterete le canzoni più famose cantate da Demis Roussos, con e senza il suo gruppo.