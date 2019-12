Maurice Gibb, il terzo fratello: le canzoni dei Bee Gees cantate da lui

E’ sempre stato il più defilato dei tre, quello che non cercava la luce dei riflettori, ed è anche l’unico a non aver mai pubblicato un album da solista (il suo “The Loner” non è mai stato pubblicato; a suo nome sono usciti due singoli, di cui uno con uno strumentale sul lato B). Ma era fondamentale nell’economia musicale della band, è stato un grande compositore e melodista, e la presenza della sua voce nei cori è determinante, Più o meno in tutti gli album gli è stata affidata una canzone da cantare da solo, o a volte in duetto con Barry o con Robin.