Di lei, gli adolescenti italiani degli anni Sessanta sono stati tutti un po’ innamorati. Nata il 17 gennaio del 1944 a Parigi, quando pubblicò il suo primo disco in Francia ne aveva 18, e quella canzone – “Tous les garçons et les filles de mon age” – diventò un inno generazionale. Ce ne accorgemmo anche in Italia, un anno dopo, quando ne uscì la versione nella nostra lingua, “Quelli della mia età”; e gli italiani adottarono Françoise Hardy, per qualche anno, almeno fino al 1970, cioè finché lei continuò ad incidere dischi anche per il pubblico della penisola. Qui di seguito vi invitiamo a riascoltare tutte le canzoni pubblicate su 45 giri in italiano dalla cantante e cantautrice d’oltralpe.