Da Elvis a Bill Haley, da Buddy Holly a Eddie Cochran, da Jerry Lee Lewis a Johnny Hallyday: il classico di Carl Perkins, scritto il 17 e registrato il 19 dicembre del 1955, è stato cantato da quasi tutti i grandi nomi del rock’n’roll. Manca all'appello Chuck Berry, che - pur non avendo mai inciso il brano - gli rese omaggio citandolo nel testo della sua "Roll Over Beethoven" ("I'm-a givin' you the mornin', don't you step on my blue suede shoes").

Ecco di seguito alcune delle cover più significative.

Maurilio Giordana (curatore del blog "My Way")