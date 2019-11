Il pop perfetto di Andy Partridge e dei suoi XTC

C’era parecchio fermento nella Gran Bretagna della seconda metà degli anni settanta. Nuovi suoni e nuove band erano pronti a conquistare il mondo e a cambiare lo stato delle cose. Gli XTC di Andy Partridge e Colin Moulding erano tra questi. Erano dotati di grande talento, erano tra i migliori della loro generazione.

Debuttarono discograficamente nel 1978 e per una dozzina di anni furono molto attivi. Ma solo in studio, poiché Andy soffriva il palco, andava in panico e da un certo punto in poi non è più riuscito ad esibirsi dal vivo. Bel personaggio, Andy Partridge. Oggi compie 66 anni, cogliamo quindi l’occasione per tributare a lui e alla band di cui fu il frontman un gradito omaggio.