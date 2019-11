Nel corso della sua carriera fino ad oggi Biagio Antonacci ha pubblicato quattordici album in studio, due album dal vivo e una manciata di raccolte. "Se io, se lei", "Iris", "Non ci facciamo compagnia", "Convivendo", "Pazzo di lei", "Sognami", "Se fosse per sempre", "Ti penso raramente": sono solo alcuni dei tanti successi che Biagio ha piazzato in classifica da quando si è tolto la divisa da carabiniere e ha imbracciato la chitarra. Oggi è uno dei cantautori italiani più seguiti, ma spesso si tende a non considerare abbastanza la sua attività di autore, che negli anni lo ha portato a scrivere canzoni per alcune importanti voci femminili della musica italiana: oggi, 9 novembre, nel giorno del suo 56esimo compleanno (auguri!), ne abbiamo raccolte alcune - clicca su avanti per ascoltarle