Capita spesso che per dare la misura del genio di qualcuno - uno scienziato, un pittore, e perché no un musicista - i risultati ottenuti nell'ambito professionale che si è scelto non bastino. Perché un genio è innanzitutto un genio, prima ancora che uno scienziato, un pittore o un musicista, cioè una persona con una sensibilità e un'intelligenza speciale, che prescinde quella che è - o è stata - l'attività che l'ha reso famoso.

Frank Zappa non solo è stato uno dei musicisti più colti, folli, talentuosi e preparati che abbia mai calcato il panorama popular, ma anche uno dei più lucidi e acuti osservatori del mondo che lo circondava, capace di cogliere i paradossi che nessuno riusciva a cogliere pur essendo sotto gli occhi di tutti e di scherzarci sopra. Ecco perché di questo artista, nato il 21 dicembre 1940 e morto il 4 dicembre 1993, piuttosto che la sua musica - impossibile da incasellare in una seppur ampia e dettagliata playlist - abbiamo scelto di offrirvi una selezione delle sue dichiarazioni più celebri: dalla dissacrazione della musica colta (o supposta tale), della quale la critica l'aveva eletto alfiere, alle rasoiate su politica e religione, passando per la vita di tutti i giorni, il compositore di Baltimora già leader dei Mothers Of Invention è stato capace meglio di chiunque altro di dipingere, con poche pennellate ma tutte al posto giusto, il finire di quel secolo del quale oggi stiamo raccogliendo i pezzi.

Lui, come avrete letto del titolo, della sua eredità non si è certo preoccupato, ma noi sì, perché Dio solo sa quanto - oggi - avremmo bisogno di un'irriverenza intelligente e di una naturalezza nella genialità come quelle che aveva dimostrato lui. Ecco perché ci manca, e perché non smetteremo mai di aspettare l'arrivo di qualcuno che, anche da lontano, ce lo ricordi. Buona lettura...