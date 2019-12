Dean Martin: le sue hit nelle charts USA

Dino Paul Crocetti, figlio di emigrati italiani nato a Steubenville, nell’Ohio, è stato uno dei personaggi più popolari della scena dello spettacolo statunitense del Novecento, sia come attore (spesso in coppia con Jerry Lewis), sia come conduttore televisivo, sia come cantante. Ha spesso frequentato le classifiche di vendita statunitensi; e dalle classifiche statunitensi abbiamo tratto le canzoni che seguono, che vi invitiamo ad ascoltare in ricordo di Dean Martin, scomparso il 25 dicembre del 1995. Buon ascolto.