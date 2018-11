Non è contento di avere 71 anni - compiuti proprio oggi - Joe Walsh, chitarrista e co-frontman degli Eagles nonché musicista di razza fattosi valere anche con James Gang, Barnstorm, Party Boys e Ringo Starr & His All-Starr Band, oltre che come solista. L'ha raccontato qualche tempo fa in un'intervista, dove tuttavia ha ammesso di essersi preparato a tagliare questo traguardo con una certa ironia: "Quando ne ho compiuti sessantanove non sapevo cosa fare, perché non avevo pianificato di vivere così a lungo. Così andavo entravo nelle librerie per chiedere se avessero il libro '69 per tutti', e lo scherzo era: 'Mi hanno detto di cercare nei porno-shop, ma...'".

Questo compleanno non sarà solenne come il precedente né divertente come quello ancora prima, ma di certo merita di essere celebrato: anche se in un certo senso schiacciato dalla personalità dei "due dittatori" - Glenn Frey e Don Henley - in quella "democrazia" che sono (stati) gli Eagles (la definizione è sua), il cantante e chitarrista di Wichita, Kansas, nel corso degli anni ha saputo dimostrare il proprio talento e la propria bravura, con o senza la band che l'ha iscritto nel pantheon del rock mondiale. Ecco perché, per festeggiarlo, abbiamo scelto di proporvi i suoi dieci brani più celebri, tutti scritti e registrati a partire dai primissimi anni Settanta. Quindi tanti auguri, Joe, anche se questi auguri non facevano parte del tuo piano...