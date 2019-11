Adam Ant, da post-punk a new romantic: i suoi successi

Nato Stuart Goddard il 3 novembre del 1954, venuto alla ribalta nell’immediato post-punk come leader degli Adam & The Ants, con i quali ha pubblicato tre album (il primo è del 1979, “Dirk wears white sox”), arrivando al grande successo commerciale già con il secondo “Kings of the wild frontier”, confermandolo con il terzo “Prince Charming” e poi diventando solista e rimanendo sulla cresta dell’onda con altri tre album usciti entro la metà del decennio (Friend or foe”, 1982; “Strip”, 1983 e “Vive le rock”, 1985), Adam Ant è stato uno dei personaggi più divertenti della scena britannica a cavallo fra i Settanta e gli Ottanta, incarnando il cosiddetto movimento “new romantic”. Poi è sparito dalla scena, ma ha lasciato un bel numero di singoli di successo, che potete riascoltare nelle prossime pagine.