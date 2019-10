Richard Hell, un poeta punk con la passione per il cinema

Richard Hell - vero nome Richard Lester Meyers (2 ottobre 1949) - è una delle figure iconiche del punk made in USA. Per alcuni, se una tale definizione ha senso, è uno degli "inventori del punk"... di sicuro il suo look fatto di capelli sparati, spille da balia e abiti stracciati ha colpito molto Malcolm McLaren che lo ha importato in Gran Bretagna, dove lo ha lanciato tramite la boutique che aveva con la moglie e stilista Vivienne Westwood, trasformandolo in una sorta di look d'ordinanza per la nascente ondata punk rock.

Hell si diletta soprattutto con la scrittura da anni (principalmente poesia e prosa), ha avuto una breve carriera attoriale e a livello musicale ha lasciato un segno indelebile con band del calibro di Voidoids, Heartbreakers e Television.

Per celebrare il suo compleanno, abbiamo selezionato una serie di pezzi che fotografano la sua carriera (occhio alle chicche d'annata!).