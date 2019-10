Gwen Stefani: i suoi dieci brani migliori senza i No Doubt

Attrice, stilista, personalità televisiva, imprenditrice ma soprattutto cantante e autrice, che in poco meno di trent'anni di carriera ha venduto qualcosa come 30 milioni di album in tutto il mondo. Il nome di Gwen Stefani è facile trovarlo nelle classifiche che testate ed esperti stilano periodicamente su quelle che – a loro giudizio – sono le “donne più potenti nel mondo dello spettacolo”, e a ragione: dal mix di alt-rock, punk, ska e reggae che l'ha catapultata sulla scena internazionale coi No Doubt negli anni Novanta alle ultime sperimentazioni in chiave urban, la cantante di Fullerton, California, ha saputo cambiare abito più volte riuscendo comunque a far valere, sempre, la sua personalità.

Nel giorno in cui la voce di “Don't Speak” festeggia i suoi 50 anni, ecco una selezione dei dieci brani più celebri consegnati agli annali da Gwen Stefani come solista. Tanti auguri, e buon ascolto!