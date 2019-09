Alice, un viaggio tortuoso nella discografia di una grande cantante

Il viaggio nella discografia di Alice è piuttosto tortuoso: in quasi cinquant'anni di carriera (anche se i primi successi sono arrivati negli anni '80 le sue primissime pubblicazioni risalgono all'inizio degli anni '70) la cantante ha dato alle stampe materiale vario, per atmosfere, tematiche e generi musicali. È passata da canzoni ancora vicine al belcanto come "Il mio cuore se ne va" (il lato a del primo 45 giri pubblicato come Carla Bissi, brano portato in gara a Sanremo nel 1972) all'elettronica dei dischi degli anni 2000 e 2010. Passando per il pop rock dei primi anni '80, d'ispirazione battiatesca, un paio di dischi più sperimentali e pure uno di musica classica. Nel giorno del suo compleanno (Alice compie oggi, 26 settembre, 65 anni) cerchiamo di ripercorrere le tappe principali di quella che è stata la carriera della cerbiatta di Forlì: buon ascolto!