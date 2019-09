Ornella Vanoni: una Signora della musica italiana (e il suo amore per il Sudamerica)

Ornella Vanoni compie oggi, venerdì 22 settembre, 85 anni. Milanese, classe 1934, la cantante è una delle Signore (sì, con la "s" maiuscola) della musica italiana: alle sue spalle ha più di sessant'anni di carriera, una cinquantina di album in studio, una decina di partecipazioni al Festival di Sanremo (ma non lo vinse mai, anche se ci andò vicino: nel 1965 e nel 1968 si classificò seconda con - rispettivamente "Abbracciami forte" e "Casa Bianca") e importanti collaborazioni all'attivo.

Come cantante, nel corso della sua carriera ha esplorato territori piuttosto diversi: la canzone d'autore italiana, il Brasile, il jazz. Per un periodo ha anche vestito i panni di cantautrice. Farle gli auguri con una gallery dedicata alla sua passione per l'America del Sud sarà pure banale e scontato, ma non abbiamo resistito: le cover che trovate nelle pagine a seguire sono dei piccoli grandi gioielli e siamo sicuri che le apprezzerete molto - se già non le conoscete.