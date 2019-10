Fra il 1952, quando debuttò discograficamente con l'album "La mauvaise réputation", e il 1976, quando venne pubblicato il suo ultimo lavoro "Trompe-la-mort", Georges Brassens ha scritto e cantato quasi 150 brani. In Italia, il canzoniere del cantautore francese è stato ampiamente trasposto in particolare a cura di Nanni Svampa, che ha pubblicato parecchi album in cui le canzoni di Brassens sono adattate sia in dialetto milanese sia in italiano. Ma Brassens, agli inizi degli anni Sessanta, fu uno dei principali modelli ai quali guardò l'allora pressoché esordiente Fabrizio De André. Qui di seguito trovate le versioni originarie e le "versioni De André" di alcune celebri canzoni di Georges Brassens, oltre ad altri brani di De André che pur non essendo dichiaratamente versioni di brani di Brassens sono ampiamente debitori di questi, o nel testo o nella musica.