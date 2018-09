Per fare gli auguri a Paola Turci, che oggi compie 54 anni, abbiamo scelto dodici canzoni, tante quanti sono gli album della sua produzione in studio. Sono escluse le raccolte, i live e i due album espressamente di cover, peraltro intensi e che esaltano ulteriormente la sua capacità di interprete.

Con il suo esordio avvenuto nel 1986 a Sanremo, raccontare Paola Turci attraverso alcune sue canzoni significa ripercorrere oltre trent’anni di attività . E’ una carriera, la sua, che pur non avendo mai toccato punte di ampia e dirompente popolarità , l’ha vista sempre in prima fila in quella terra di mezzo che unisce canzone d’autore e pop più raffinato. Non a caso è amata dalla critica fin dai primi album, e ogni volta che è andata a Sanremo si è sempre piazzata bene, oltre a vincere tre volte il Premio della Critica e arrivando anche prima nella sezione Emergenti nel 1989. Perennemente alla ricerca di mondi e sonorità che appagassero la sua voglia di cambiamento, Paola ha saputo costruire amicizie importanti nel cantautorato italiano, che hanno portato a collaborazioni artistiche di grande spessore. Stimoli che poi ritroviamo nei suoi album e che, a riascoltarli tutti in fila, ci consegnano una donna, un’artista, mai ferma su sé stessa e sui canoni che potevano anche darle tranquillità artistica. Ma Paola Turci ha abituato il suo pubblico (e sé stessa) a cambiare ciclicamente e ha messo la sua creatività anche in altre arti. Nella scrittura, per esempio, nella pittura, nella recitazione, quest’ultima una sua grande passione anche se finora non è riuscita a coltivarla come vorrebbe - ma in futuro…

Tuffiamoci allora in questo viaggio musicale che ci ha portato a scegliere un brano per ognuno dei suoi album, così da arrivare a capire perché con “Fatti bella per te”, brano portato a Sanremo 2017, Paola Turci dopo più di 30 anni sia ancora una delle cantautrici italiane più amate.

Francesco Paracchini (a cura di www.lisolachenoncera.it)