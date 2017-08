Aretha Franklin, la diva del soul che lo scorso gennaio ha annunciato il suo prossimo ritiro dalle scene (sono in uscita i suoi due ultimi dischi), ha annunciato l'intenzione di aprire un night club. Si chiamerà probabilmente "Aretha's", sarà un piccolo locale nel centro di Detroit, nel quale inviterà ad esibirsi celebri colleghi - con in quali, naturalmente, non esclude di quando in quando di condividere la pedana.

E Mike D dei Beastie Boys, al secolo Michael Diamond, sarà, dal 22 settembre, il sommelier di un ristorante di Los Angeles, l' "Heart and Hound". Il rapper, da tempo grande appassionato e collezionista di vini, ha anticipato che lavorerà insieme al sommelier titolare, Taylor Parsons, per selezionare proposte inusuali. Ha detto:



Vorrei che gli avventori potessero assaggiare vini che altrimenti non avrebbero occasione di assaporare, e per questo proporremo anche mezze bottiglie a un prezzo abbordabile.



Il ristorante opererà negli spazi precedentemente occupati da un pub in stile inglese, il Cat & Fiddle, ritrovo abituale dei musicisti di Los Angeles e di passaggio in città. Il proprietario, Ken Friedman, è stato in passato discografico e band manager.

Mike D sta nel frattempo curando un programma radiofonico per Beats 1 ("The echo chamber") e insieme all'altro Beastie Boys Adam Horowitz sta scrivendo una storia della band.