Will Smith: i brani migliori del Fresh Prince da solista

Chi l'avrebbe detto che il Fresh Prince, una volta consacratosi come star a Hollywood, con la musica avrebbe continuato a fare sul serio? La vita dell'attore richiede dedizione e "consuma" tempo, e lo scioglimento del sodalizio con Dj Jazzy Jeff - che alla fine degli anni Ottanta gli fece conquistare un'ottima popolarità come cantante presso la platea americana - avrebbero lasciato supporre che la sala d'incisione, per Will Smith, sarebbe rimasto niente più che una passione di gioventù. Invece lo showman di Filadelfia ha saputo fare tesoro dell'esperienza accumulata e, tra un set e l'altro, è riuscito a piazzare una manciata di album ai piani alti delle chart USA. In occasione del suo 51esimo compleanno, celebriamo la carriera musicale "in proprio" dell'artista con i suoi dieci brani più celebri registrati dal 1997 a oggi. Buon ascolto!