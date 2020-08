Daniele Silvestri: 10 canzoni simbolo della sua carriera

Da "L'uomo col megafono" sono passati ventidue anni e Daniele Silvestri non è più un pischelletto, come si dice a Roma: il cantautore romano spegne oggi 52 candeline sulla torta e noi gli facciamo gli auguri ripercorrendo, in dieci tappe-canzoni, quella che è stata la sua carriera fino ad oggi. Cliccate su avanti e... buon ascolto (e tanti auguri, Daniele)!