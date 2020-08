Alessandra Amoroso: una voce black prestata al pop

Chissà se prima o poi lo pubblicherà davvero quell'album di "musica nera" che sogna di fare da tempo. Perché anche se la sua voce è una delle voci di punta della nuova scena pop italiana e anche se la cantante salentina ha fatto delle ballate il punto di forza della sua carriera fino ad oggi (ma con "Vivere a colori" s'è messa a ballare), in realtà nutre da sempre un amore profondo per le sonorità black, per la musica soul e l'r&b. E non l'ha mai nascosto questo amore profondo, né ha mai nascosto la grande stima che ha per le voci leggendarie del genere (una su tutte, quella di Aretha Franklin): con la "musica nera" Alessandra Amoroso ci ha flirtato più volte, tra una ballata e l'altra. Così, in occasione del suo compleanno (oggi, 12 agosto, Alessandra compie 34 anni), abbiamo pensato di raccogliere alcuni pezzi che mettono bene in mostra le sfumature black della sua voce e il suo amore per la "musica nera". Buon ascolto!