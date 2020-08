Certo, Annalisa si è fatta conoscere dal grande pubblico tra il 2010 e il 2011, quando partecipò alla decima edizione di "Amici", il talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi - per la cronaca: non vinse, si classificò seconda dietro Virginio Simonelli. Ma in pochi, forse, sanno che già prima della partecipazione ad "Amici" la cantautrice savonese - che oggi compie 35 anni: auguri! - aveva calcato molti palchi e frequentato gli studi di registrazione.

Ad esempio, che dal 2004 al 2006 aveva fatto parte, come corista, dell'orchestra Bruni di Cuneo e collaborato con il bassista e contrabbassista jazz Dino Cerruti (insieme al quale aveva registrato alcuni brani - tenete presente che Annalisa era seguita da una vocalist d'eccezione, la maestra Danila Satragno). Oppure: che nel 2006, con il gruppo Elaphe Guttata, aveva pubblicato un album in studio, "Blue trip". E che dopo l'esperienza con gli Elaphe Guttata aveva messo su un'altra band, della quale era frontwoman, i Malvasia, poi divenuti leNoire. Ecco: nelle pagine a seguire abbiamo raccolto una manciata di registrazioni "segrete" di Annalisa, canzoni scritte e registrate prima della popolarità ottenuta grazie ad "Amici". Buon ascolto!