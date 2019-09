Ombretta Colli, quando faceva la cantante

E’ nata il 21 settembre, e oggi è dunque il suo compleanno. Ombretta Colli, all’anagrafe Ombretta Comelli, oggi è forse nota ai più come donna attiva in politica e come vedova di Giorgio Gaber; ma è stata a lungo, e con successo, una protagonista dello spettacolo italiano, come cantante e come attrice brillante. La sua produzione discografica è compresa sostanzialmente fra la metà degli anni Sessanta e la metà degli anni Ottanta; ve ne proponiamo alcuni momenti.