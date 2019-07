Kate Bush: auguri ad una grande artista - VIDEO GALLERY

"Artista" è una parola piuttosto abusata, quando si parla di cantanti o di musicisti più in generale. Certo, la musica è un'arte. Ma non tutti i musicisti sono artisti. Essere artisti è molto di più che essere "semplici" musicisti. Di aforismi su cosa significhi essere artisti ce ne sono moltissimi. Una bella frase che riesce bene a rappresentare l'essenza dell'artista è attribuita all'artista Picasso: "Impara le regole come un professionista, affinché tu possa infrangerle come un artista". Ecco. Tutta questa premessa per dire semplicemente che Kate Bush, 61 candeline da spegnere oggi, è una grande artista. Una che nel corso della sua carriera non si è limitata solamente ad essere una cantante, ma ha infranto - nel suo piccolo - le regole, i muri che separano le varie arti. E che ha fatto dell'eclettismo il punto di forza della sua personalità artistica. Nelle pagine a seguire vi proponiamo 10 videoclip delle canzoni della voce di "Wuthering heights" che meritano di essere guardati. Buona visione (e buon ascolto)!