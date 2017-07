Tre artisti dalla pelle blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica, teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore: potrebbe essere sintetizzato così il progetto Blue Man Group, nato nel 1991 da un'idea di tre amici. In venticinque anni di carriera il progetto ha visto i tre amici esibirsi di fronte a oltre 35 milioni di persone, tra tour e produzioni stabili a New York, Boston, Chicago, Las Vegas, Orlando e Berlino.

Ora, per il Blue Man Group, arriva un nuovo importante riconoscimento: il progetto, infatti, è entrato a far parte della famiglia del Cirque Du Soleil. Qui sotto trovate il video-commento di Daniel Lamarre, Presidente e Amministratore Delegato del Cirque du Soleil, per celebrare l’unione tra le due compagnie:

Quest’anno per la prima volta anche il pubblico italiano avrà la possibilità di assistere agli spettacoli del Blue Man Group. Il tour mondiale che vedrà i tre membri del progetto impegnati almeno fino alla fine del 2018 porterà il Blue Man Group in Italia il prossimo novembre, per due appuntamenti: debutto in anteprima nazionale l'8 novembre al Teatro degli Arcimboldi e seconda data al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 22 novembre. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.