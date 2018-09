E’ scomparso l’11 settembre di cinque anni fa: ma di Enrico Sbriccoli – questo il nome anagrafico di Jimmy Fontana – rimane vivo il ricordo grazie alle canzoni di successo che ha interpretato durante la sua carriera (ma è stato anche autore per altri: per esempio di “Che sarà” di José Feliciano e dei Ricchi e Poveri – che troverete in coda alla notizia in entrambe le versioni). Qui di seguito vi riproponiamo le canzoni più note di Jimmy Fontana.