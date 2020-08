Bruno Lauzi traduttore: i suoi testi italiani per canzoni internazionali

La produzione musicale di Bruno Lauzi – il cantautore nato all’Asmara, ma considerato genovese, che oggi avrebbe compiuto 83 anni, se non fosse morto nel 2006 – è davvero sterminata, fra canzoni scritte per sé, canzoni scritte per altri, canzoni scritte da altri ma cantate da lui (in particolare da Lucio Battisti e Paolo Conte), brani jazz, canzoni per bambini. Abbiamo preferito allora un taglio più originale, per questa notizia con cui vogliamo rendergli omaggio; e abbiamo cercato di scegliere alcune fra le canzoni di autori stranieri per le quali Bruno Lauzi ha scritto il testo italiano – sono una sessantina. Non è stato facile trovarne un elenco, e dobbiamo alla straordinaria competenza di Franco Settimo (che ringraziamo moltissimo per averci aiutato) l’esserci riusciti. Ci auguriamo che faccia piacere anche a voi conoscere questo lato forse meno noto di un piccolo grande artista. (fz)