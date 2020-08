Fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, la cantante francese Sylvie Vartan ha goduto in Italia di un momento di grande popolarità, grazie anche alla partecipazione ad alcune importanti trasmissioni televisive. La reginetta dello yé-yé transalpino, e moglie di Johnny Hallyday, nativa della Bulgaria, in Francia è ancora molto considerata, da noi è stata piuttosto dimenticata: ma siamo certi che qualcuno più in su con gli anni riascolterà volentieri la sua voce e le sue canzoni più popolari.