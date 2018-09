Nato a Ponticino l’11 settembre del 1955, Enzo Ghinazzi in arte Pupo è stato uno dei fenomeni commerciali della musica italiana negli anni tra il 1975 e il 1984, prima di reinventarsi come conduttore televisivo lasciando in secondo piano le canzoni. Nel suo decennio di successo, Pupo fu un abituale frequentatore delle classifiche, grazie anche alle aggressive azioni di marketing della sua etichetta, la Baby Records. Vi riproponiamo – anche a beneficio di quelli che ne parlano male a prescindere, e magari non hanno mai ascoltato una sua canzone – i maggiori successi di vendita di Pupo, compresa “Sarà perché ti amo”, da lui scritta con Daniele Pace e Dario Farina e diventata una hit internazionale grazie ai Ricchi e Poveri.