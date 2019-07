13 luglio 1973: i Queen pubblicano il loro primo album, l'inizio di una leggenda

Nel 1970 Freddie Mercury pensò che per il gruppo in cui militava con Brian May e Roger Taylor – di lì a poco si sarebbe unito anche il bassista John Deacon a formare la line up definitiva – il nome Queen sarebbe calzato a pennello e avrebbe portato fortuna. Non si sbagliava. Il talento dei quattro ragazzi venne notato dalla discografia britannica e il 13 luglio 1973 il loro primo album, “Queen”, raggiungeva i banconi dei negozi. Venne registrato a Londra negli studi Trident e De Lane Lea e fu prodotto da Roy Thomas Baker, che produsse anche i loro successivi tre album e poi “Jazz” nel 1978. L’uscita dell'album venne ben accolto da parte della critica. Quello fu il primo passo di una formazione che ha lasciato una impronta molto profonda e influente, tanto da essere un esempio da seguire ancora oggi a distanza di molti anni. A seguire potete riascoltare i dieci brani inclusi nell’album. Buon divertimento.