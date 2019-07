Toto Cutugno, un sanremese vero

La lunga e fortunata carriera di Toto Cutugno (76 anni oggi: auguri!) è strettamente legata al Festival di Sanremo; sul palco del Festival, il cantante e autore di Tendola (Massa e Carrara) è salito tredici volte in gara da solista, due volte in gara con gli Albatros (1976: “Volo AZ 504” - 3º posto e 1977: “Gran premio” – Finalista) e tre volte come ospite fuori gara (2004: “Salirò” di Daniele Silvestri - Ospite nella serata '"Revival"; 2011: “L'italiano” - Ospite nella serata dei duetti, è chiamato ad affiancare il cantante in gara Tricarico; 2013: “L'italiano” e “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno - Ospite con il Coro dell'Armata Rossa).

Qui di seguito, le tredici canzoni con cui Toto è stato in gara a Sanremo.