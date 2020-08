Nato il 21 agosto del 1939 a Santa Croce sull’Arno, Aldo Caponi (è il nome anagrafico di Don Backy) deve in parte al suo carattere fumantino gli alti e bassi della sua carriera di cantante e autore. Ciò non toglie che, sia come cantante, negli anni Sessanta, che come autore, nel prosieguo della sua carriera, si sia fatto onore. Ripercorriamo i momenti salienti della sua attività professionale nelle pagine che seguono.