Robbie Robertson, il "testimony" del rock

Il 5 luglio del '43 nasceva a Toronto Robbie Robertson. Leader dei The Hawks, poi di The Band, ma anche grande solista: l'ultimo album di studio di Robbie Robertson risale a 7 anni fa, lo stupendo "How to be clarvoyant". Nel frattempo, l'ex leader della Band ha continuato a lavorare con il suo vecchio amico Martin Scorsese, supervisionando le colonne sonore di "The wolf of Wall Street" e del prossimo "Silence", e pubblicando "Testimony", la sua prima autobiografia.

Ecco 10 canzoni dalla sua produzione solista, a partire da "Testimony":