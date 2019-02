Il 29 giugno del '75 Tim Buckley moriva a 28 anni, per overdose.

Timothy Charles Buckley III era nato ad Amsterdam, New York, il 14 febbraio 1947, e per molti è il padre di Jeff: con il figlio condivide una vita breve, una fine tragica, una voce angelica e un talento immenso.

Ripercorriamo la sua carriera e la sua storia in 10 canzoni.