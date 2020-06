Quando si pensa al leader degli Stadio come autore si pensa immediatamente a Vasco Rossi, col quale il chitarrista e compositore di Bertinoro ha stretto un ultradecennale e fecondo sodalizio (che tra i suoi frutti più noti ha dato "Un senso", "Buoni o cattivi", "Rewind"), ma Gaetano Curreri ha posto la firma in calce ad alcuni dei più famosi della storia del pop italiano che nulla a che fare con la carriera del rocker di Zocca: per festeggiare il suo compleanno, che cade proprio oggi, Rockol ha deciso di offrirvi una galleria sui suoi brani più famosi scritti per colleghe e colleghi. Buon ascolto, e tanti auguri, Gaetano!

