Il tour in supporto all'ultimo album in studio della band guidata da Caleb Followill, "Walls", uscito lo scorso ottobre (qui la nostra recensione), ieri sera ha fatto tappa in Italia. I Kings of Leon si sono esibiti sul palco dell'Ippodromo del Galoppo di San Siro, a Milano, per presentare per la prima volta al pubblico italiano, dal vivo, i brani del nuovo disco - ma non solo. Ecco, di seguito, la scaletta del concerto:

"Over"

"The bucket"

"Mary"

"Eyes on you"

"Manhattan"

"Fans"

"Use somebody"

"Walls"

"Find me"

"On call"

"Molly's chambers"

"Supersoaker"

"Reverend"

"Knocked up"

"Pyro"

"Notion"

"Radioactive"

"Sex on fire"

"Waste a moment"