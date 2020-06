Come facciamo con gli artisti con i quali abbiamo un rapporto più personale e affettuoso, anche a Francesco Renga abbiamo chiesto di indicarci quali sono le sue dieci “canzoni del cuore”. Sulle prime ha cercato di sottrarsi – “Queste sono le scelte più difficili da fare!” – ma noi abbiamo insistito, e siamo riusciti a strappargli i dieci titoli di canzoni che, per un motivo o per l’altro – “Perché sono belle. Perché sono di grandi artisti. Perché sono grande musica. Perché mi danno grandi emozioni. Perché mi suscitano ricordi emozionanti...” – include nella sua personalissima Top Ten. E nelle prossime pagine ve le facciamo scoprire e ascoltare. Buon compleanno, Francesco! (...e sono 52...)

