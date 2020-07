Il rap italiano è diventato un fenomeno di massa e da classifica negli anni '10 del nuovo millennio. Già vent'anni prima, però, alcuni artisti erano riusciti a fare breccia nel panorama pop italiano. Tra questi spicca senz'altro Frankie Hi-NRG MC, che per il grande pubblico rimane tuttora il simbolo dell'hip hop impegnato e militante – anche se da sempre gli appassionati di rap gli rimproverano un'eccessiva attenzione al contenuto rispetto a quella che viene riservata alla forma e alla tecnica. Oggi Frankie, all'anagrafe Francesco Di Gesù, ha diversificato la sua produzione, che non è più solo musicale: è diventato sceneggiatore e regista di videoclip, ha recitato in diversi film e ha condotto programmi tv. Ripercorriamo le origini della sua carriera nel periodo che va dal 1991 ai primi anni '00, che ha rappresentato il picco della sua creatività.

(Marta Blumi Tripodi)