Forse non tutti sanno che agli inizi, diciamo intorno alla metà degli anni Ottanta, quando l’ho conosciuto, Francesco Renga – che allora cantava con i Precious Time, poi diventati Timoria – era un grande appassionato di prog e aree musicali collegate. Poi ha preso una strada diversa, appunto con i Timoria, e poi un’altra strada diversa ancora, da solista. Ma io ho sempre fantasticato su come sarebbe potuto essere un album in cui Francesco si (e ci) regalasse le sue interpretazioni di alcuni classici dell’epoca. Anzi, nel 2002 gliel’avevo addirittura proposto, preparandogli anche un’ipotetica scaletta. Naturalmente non se ne fece nulla. A quindici anni di distanza, l’ho ripescata e ve la presento. Provate, se vi va, ascoltando le versioni originali, a immaginare come potrebbero suonare queste canzoni interpretate dalla voce di Renga.

(Franco Zanetti)

