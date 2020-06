Pippo Baudo: conduttore televisivo ma anche autore di canzoni

Oggi è il compleanno di Pippo Baudo. A favore dei più giovani che forse non hanno sensibilità dell’importanza di questo signore nato 84 anni fa a Militello in Val di Catania possiamo dire che non solo è uno degli inventori della televisione per come la conosciamo ai nostri giorni. E’ stato molto di più, un vero uomo di spettacolo a tutto tondo. E anche uomo di musica. Non solo per avere condotto ben tredici edizioni del Festival di Sanremo, ma anche per avere scritto alcune canzoni da altri interpretate. Tranne una che ha cantato in prima persona. Per festeggiarlo a dovere vogliamo proporvele.