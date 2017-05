Si è tenuto ieri all'O2 Ritz di Manchester il debutto dal vivo di Liam Gallagher, il già frontman degli Oasis pronto ad affacciarsi "in proprio" sul mercato musicale - dopo l'esperienza con i Beady Eye - con la prima fatica sulla lunga distanza intitolata "As you were": parte delle canzoni incluse nel lavoro sono state eseguite sul palco della sala mancuniana per un evento benefico in aiuto alle vittime del tragico attentato che lo scorso 22 maggio, sempre a Manchester, al termine di un concerto di Ariana Grande alla locale Arena, è costato la vita a 22 spettatori, per la maggior parte giovanissimi. Ecco, di seguito, i video di tutti i brani eseguiti durante la serata:

Rock 'n' Roll Star (Oasis) (continua)