4 giugno 1984: nei negozi arrivava "Born in the U.S.A.": solo negli Stati Uniti avrebbe venduto 15 milioni di copie, e avrebbe reso il Boss una star mondiale.

Un disco dalla lavorazione complessa, che ha definito un'era: il rock degli anni '80 è qua dentro. Al di là di chi lo critica come un lavoro troppo orientato al mercato, rispondiamo ricordando che è pieno di canzoni che hanno lasciato il segno su altri artisti. Per questo lo celebriamo con le migliori cover, una per brano. Partendo da Neil Young che rilegge la title-track

