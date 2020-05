Fabio Concato, 67 anni oggi: dieci sue canzoni da riscoprire

Fabio Concato è uno di noi. Un perfetto esempio di uomo nato a metà del Novecento in una grande città. Concato è però anche uomo sensibile e profondo: per questo, ha sempre vissuto la sua Milano con un misto di amore e odio. Infatti, metropoli non è solo sinonimo di divertimento e opportunità, ma anche di folla, frenesia, velocità, inquinamento: gli esseri umani perdono così di vista i valori più autentici e gli affetti, trasformandosi in “cose”. Di qui, per Fabio, il continuo bisogno di fuggire verso spazi incontaminati e a contatto con la natura, anche se prima o poi scatta in lui la necessità di tornare a casa, perché la metropoli è pur sempre un nido protettivo, che accoglie a braccia aperte il figliol prodigo. Ogni volta che si propone questo schema (partenza-fuga-ritorno), Fabio lascia la parte peggiore di sé nel passato e ritorna più maturo, con un pacchetto di canzoni che rispecchiano la sua crescita interiore. Nell'augurare buon compleanno a Fabio Concato, vi proponiamo una selezione di canzoni, forse poco note ma altamente rappresentative della sua poetica e che meritano pertanto di essere riscoperte.

Emiliano Longo

(autore di “Fabio Concato. Conoscerlo e capirlo attraverso i suoi testi”, Milano, 2012, Il Castello)