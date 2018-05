Il 23 maggio 1978 allo Shea’s Performing Arts Center di Buffalo (New York) Bruce Springsteen porta sul palco per la prima volta le canzoni del suo quarto album “Darkness on the edge of town” che avrebbe raggiunto i negozi di lì a qualche giorno, il 2 giugno. Tre anni prima Springsteen aveva pubblicato “Born to run” confermando al mondo la profezia di Jon Landau, era lui il futuro del rock’n’roll. Quello di Buffalo fu il primo di un lunghissimo tour di oltre cento concerti che condusse Bruce in ogni angolo degli Stati Uniti. Quella sera vennero proposte dal vivo per la prima volta otto delle dieci canzoni dell’album, vale a dire tutte tranne “Something in the night”, che ebbe il battesimo in concerto già nel 1976, e “Factory”. A seguire trovate la scaletta di quel concerto, i video dal vivo delle dieci canzoni che compongono “Darkness on the edge of town” e l’audio del concerto di Buffalo.

1. Badlands

2. Night

3. Something in the Night

4. For You

5. Thunder Road

6. Spirit in the Night

7. Prove It All Night

8. Racing in the Street

9. Candy's Room

10. The Promised Land

11. Paradise by the "C"

12. Fire

13. Darkness on the Edge of Town

14. Streets of Fire

15. Mona / She's The One

16. Adam Raised a Cain

17. Backstreets

18. Rosalita (Come Out Tonight)

Encore

19. The Promise

20. Born to Run

21. Tenth Avenue Freeze-Out

22. You Can't Sit Down