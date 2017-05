Esce domani, 19 maggio “You”, il terzo disco della band guidata da Stash. L’album arriva a due anni da "Out" e porta il gruppo su binari che lo allontanano dal pop con cui la band si è fatta conoscere al grande pubblico, soprattutto dopo la vittoria di “Amici” e il successo di “Everytime”. Il disco è stato inciso a Londra, con la collaborazione di Tommaso Colliva (Calibro 35, fonico e produttore di livello internazionale, storico collaboratore dei Muse) e Mark “Spike” Stent (già al lavoro con Madonna e U2).

“E’ stato un grande lungo lavoro, pensato in maniera lontana dai canoni della produzione pop e mainstream”, spiega Stash Fiordispino. Il disco, nell’idea del leader del trio napoletano è sia una sorta di “concept” (parola che usa comunque con cautela, preferendo parlare di un filo che lega i brani), sia una collezione di canzoni che si possono ascoltare come in una playlist. Ce lo racconta nella nostra video intervista.

Stash spiega che diverse canzoni, a partire da quella che dà il titolo al disco, ragionano su come la sua generazione si faccia condizionare dal web: "Anche noi lo usiamo ovviamente, soprattutto per parlare con i fan, ma lo usiamo come veicolo, con un po' distacco. Il rischio è invece di farsi travolgere". Anche per questo, il gruppo ha voluto un lavoro grafico particolare, in stile “Grande fratello”, curato da Sergio Pappalettera (collaboratore di Jovanotti e altri per le copertine del disco). Un grande occhio che è anche una sorta webcam che ossera sempre.

Allo stesso tempo il disco è pensato come una raccolta di brani ascoltabili individualmente, una galleria di suoni e stimoli: "Siamo consci che oggi la musica si ascolta in modo diverso. Noi arrivano dalla musica suonata, ascoltiamo XTC e Pink Floyd, ma oggi le canzoni si prendono qua e là, e si va da Rihanna al rock. Il concetto di album è cambiato e si ragiona sulle playlist”.

L’album unisce suoni e stili diversi, dalla house di “High”, al pop di “No”, all’electro di “Crystallize”, al singolo "What happened last night", con il rapper Gucci Mane. La chiusura è affidata ai suoni brit di “Dream alone”, con la presenza di Andy Bell e Gem Archer, entrambi negli Oasis e poi nei Beady Eye di Liam Gallagher. “L’ho scritta come demo voce e chitarra, su quel filone. Un nostro collaboratore conosce i musicisti del giro degli Oasis, ho chiesto di farla ascoltare loro solo per un feedback. ci siamo visti a bere una birra a Londra e la loro risposta è stata “Can I join in?”, possiamo suonarci? La nostra tesi è che la grandezza di un artista è proporzionale a quanto se la mena, e loro sono stati grandissimi.”

Delle possibili reazioni del pubblico ad un progetto di questo genere dicono: "Teniamo conto di chi ci ascolta, ma cerchiamo anche di essere onesti con nii stessi. Al temo di 'Out' i Kolors erano quelli lì: abbiamo vissuto quel periodo dopo avere preso tante porte in faccia, in maniera onesta e senza snaturarci. Oggi le esperienze, le cose che abbiamo ascoltato e visto ci hanno portato da un'altra parte, su una strada post-talent. Non disprezziamo quel modo di fare, ma ci siamo sentiti di scrivere come abbiamo sempre fatto, pensando a quello che piace a noi"

Le prossime mosse prevedono concerti: si comincia l'8 luglio a Bellaria Igea Marina, con alcune date di warm-up, in luoghi particolari, con il tour e prorio in partenza ad ottobre.