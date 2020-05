Brian Eno, non solo ambient music: le migliori canzoni del periodo 1974-1975

I primi tre album da solista di Brian Eno, quelli pubblicati subito dopo l’uscita dai Roxy Music, conservano ancora sostanzialmente l’abitudine alla forma-canzone, per quanto destrutturata e stravolta. Da lì in avanti, il non-musicista - che oggi compie 72 anni: auguri! - si dedicherà all’ambient music e a sperimentazioni sempre più lontane dal pop-rock, per quanto con qualche occasionale ritorno alla canzone (“Another day on earth”, 2005; “Everything that happens will happen today”, con David Byrne, 2008). Qui abbiamo scelto brani dai primi tre album: sono canzoni, di facile ascolto – e anche di piacevole ascolto, secondo noi. (continua)